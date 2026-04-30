◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）前週の海外メジャー・シェブロン選手権から帰国して出場の神谷そら（郵船ロジスティクス）は１イーグル、４バーディー、２ボギーで４アンダーの６８をマークし、好発進を決めた。最終９番を圧巻のイーグルで締めた。残り２２０ヤードからウッドで２オンに成功し、６メートルのスライスラインを沈めて大声援