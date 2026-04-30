記事ポイント「飛ばない帽子」CATERPPの新作「LB MESH LOGO CAP」が2026年4月10日発売撥水リサイクルナイロン×軽量メッシュで春夏の通気性と機能性を両立コード交換・ツバ角度調整など7つの機能性を搭載「飛ばない帽子」ブランドCATERPP(キャタップ)から、春夏シーズン向けの高機能キャップ「CATERPP LB MESH LOGO CAP(キャタップ エルビー メッシュ ロゴ キャップ)」が2026年4月10日に発売。撥水リサイクルナイロンと軽量メッシ