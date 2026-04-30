落語家・桂文枝（82）がアンバサダーを務め、大阪から新たなピン芸人のスター発掘を目指す『よしもとピン芸人倶楽部シアター』が立ち上がり、初となるイベントが4月27日・28日になんば・YES THEATERで開催された。【写真】『よしもとピン芸人倶楽部シアター』の様子ピンで活躍している芸人や新喜劇座員などバラエティー豊かなメンバーが「MVP」（＝Most Valuable ピン芸人）を目指して会場を盛り上げた。初日はすっちー（吉