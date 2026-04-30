とちぎテレビ この道一筋で長年にわたって社会に貢献した人たちに贈られる春の叙勲が２９日、発表され、栃木県内の在住者では６５人が受章しました。 栃木県の在住者では、政治や企業経営などで功績をあげた人に贈られる旭日章に、旭日大綬章の元衆議院議員、佐藤勉さんら２５人、公共の仕事に長年携わり、成果を残した人に贈られる瑞宝章を４０人が受章しました。 日光市の漆塗り職人、佐藤則武さん（７７）は、旭日双