元SKE48で現在はイラストレーターとして活躍する古川愛李（36）が所属事務所を退所し、独立することがわかった。30日、芸能事務所「Mousa」が発表した。Mousaの公式Xで「この度、弊社所属タレント「古川愛李」ですが、2026年4月30日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約が満了することとなりました。古川愛李は、同日をもって Mousaを離れ、今後は独立して活動を継続いたします」と報告。「これまで応援してくださっ