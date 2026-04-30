お笑いコンビ・次長課長の河本準一が３０日、Ｘを更新。話題となっているＮｅｔｆｌｉｘドラマ「地獄に堕ちるわよ」のモデル・細木数子氏について、次長課長も改名を告げられたという思い出を振り返った。「地獄に堕ちるわよ」は、六星占術と、その強烈なキャラクターでメディアを席巻した細木数子氏を描いた作品。戸田恵梨香が細木氏を演じ、話題となっている。河本は、細木氏と共演したことがあったといい、そのときに「改