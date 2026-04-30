ニトリは、「充電式カラビナ付きハンディファン」を全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始した。価格は999円（税込）。 【画像あり】安くてもカラビナ付き、自立で普段使いも便利に 本商品は、バッグの持ち手やリュックなどに掛けて持ち運べるカラビナを備えたハンディファン。必要なときにサッと取り出して使用できる仕様となっている。 カラビナは裏側に寝かせることでスタンドとしても機能し、デスクワ}