LGエレクトロニクス・ジャパンは、フラッグシップモバイルノートパソコンシリーズ「LG gram Pro」より、有機ELディスプレイを搭載した2モデルを含む計3モデルを4月28日に発売することを発表した。 今回発売されるのは、「16Z90U-KUB5J」「16Z90U-KUB9J」「16Z95U-GS55J」の3モデル。いずれも筐体にマグネシウムとアルミニウム合金を組み合わせた新素材「Aerominum（エアロミニウム）」を採用しており、16インチの