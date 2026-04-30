Belkinは、Nintendo Switch 2 対応アクセサリ「Belkin Gaming Switch 2 モバイルバッテリー付充電ケース Pro」を、4月28日より全国の家電量販店およびAmazon.co.jpで発売する。 【画像あり】長時間プレイ・持ち運びに向いた機能を多く搭載 本製品は、10,000mAhの大容量バッテリーと収納機能を一体化した充電ケースだ。30Wの急速充電に対応しており、Switch 2 を最大1.5回分フル充電できる。移動中や