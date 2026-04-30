シャネルにとって、ビアリッツは単なるリゾート地ではありません。1915年、ガブリエル シャネルがクチュール ハウスを設立したこの地は、パリのサロン文化から距離を置き、ファッションを新たな次元へと押し広げた場所でもあります。海、風、光といった自然の要素が、衣服に動きと自由をもたらし、従来の制約から女性たちを解き放ちました。サロンの内部から外部へ--その移動こそが、シャネルというメゾンの出発点だったと言えます