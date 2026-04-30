セイワは4月、放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」を採用したキッズ・カー用品6商品を発売した。チャイルドシートカバー＆子供傘ラディクールは太陽光を反射し、熱を外部へ放出する先端技術により、蓄熱を抑えつつ効率的な冷却を実現する素材。シリーズ共通で完全遮光、UVカット率100%、最大63%の遮熱率を誇る生地を使用している(※)。放射冷却素材「Radi-Cool」とは「チャイルドシートカバー」は、放射冷却素材により、駐車