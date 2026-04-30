◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人の大勢投手が３０日、試合前練習でグラウンドには姿を見せなかった。杉内俊哉投手チーフコーチは試合練習後に報道陣の取材に応じ、大勢について「中で調整しているんでしょう。ベンチには入りますよ」と明かした。前日２９日の広島戦ではＥ・ルシアーノ投手が４―２の８回に登板していた。普段は８回にセットアッパー・大勢が登板しているが、２９日は助っ人右腕