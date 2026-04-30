元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が29日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）にゲスト出演。夫・佐々木健介（59）の食事スタイルについて語った。同番組では、大手スーパーが別業態として手掛ける食べ放題の店を特集した。進行役の「アインシュタイン」河井ゆずるが「健介さんなんか、めちゃくちゃ食べはるんじゃないですか？」と聞くと、北斗は「昔はすんごい食べましたよ」と切り出した。そして「どこに