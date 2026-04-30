「日本一のおんせん県」を掲げ、ホットな印象が強い大分県が一転、「夏場の涼しさ」アピールに力を入れている。滝や高原、渓谷を集めた観光ガイド冊子をつくり、ミストシャワーなどを導入する観光施設などへの費用補助も始めた。イメージを覆すクールな側面も発信し、伸び悩む夏場の集客アップにつなげたい考えだ。（池田圭太）桜の花のように舞う水しぶき４月２７日、大分県日田市中心部の南東約１０キロにあるＪＲ天ヶ瀬駅か