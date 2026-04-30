ハンマー殴打事件で顔写真を公開です。全国に指名手配された高林輝行容疑者は29日、東京・福生市で、少年をハンマーで殴りつけ殺害しようとした疑いがもたれています。高林容疑者は、駆けつけた警察官らにも農薬のようなものをふきかけ、あわせて5人に重軽傷を負わせて現在も逃走中です。高林容疑者の母親：カッとなってやったのだと思う（連絡を）入れたけど着信拒否になるから息子には早く出てきて欲しい。警視庁は、高林容疑者