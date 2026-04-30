ブルボンは、同社のロングセラー商品「チョコあ〜んぱん」と「キュービィロップ」が、2026年で発売40周年を迎えることを発表した。発売から40年の「チョコあ〜んぱん」「キュービィロップ」両商品とも、1986年に誕生したロングセラー商品。「チョコあ〜んぱん」は、広く愛されるあんパンのような菓子を作りたいという開発者の想いから誕生したチョコを包んだ一口サイズのスナックパン。パン生地はイースト発酵させてこんがりと焼き