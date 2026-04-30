トムス・エンタテインメントは、人気キャラクター「ばなにゃ」のアニメ化10周年を記念したイラストロゴと、スペシャルアニメの制作決定を発表した。『ばなにゃ』10周年記念ロゴ「ばなにゃ」は、クーリアの人気キャラクターで、2016年の第1期アニメ放送を皮切りに、2024年の第3期配信まで長きにわたり独特の世界観で話題を呼んできた。今回、放送開始から10周年の節目を迎えた記念としてイラストロゴを公開。ファン待望のスペシャル