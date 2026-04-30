PRIMEは4月17日、同社が運営する「粗大ゴミ回収隊」が実施した「自治体の粗大ゴミ収集利用に関する実態調査」の結果を発表した。調査は4月、全国の成人男女500人を対象に行われた。自治体の粗大ゴミ収集を利用しようとして途中で諦めたことはありますか?まず、自治体の粗大ゴミ収集を利用しようとして途中で諦めたことがあるか尋ねたところ、24.8%が「何度もある」、33.6%が「1、2回はある」、6.4%が「検討したが、調べる段階で諦