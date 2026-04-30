モンテ物産はこのほど、オリジナルブランド「イタリアット」から展開するパスタソースシリーズの2商品をリニューアル発売することを発表した。「トリュフクリームソース」同シリーズでは、イタリアやEUから輸入した厳選食材を使用し、本格的な味わいを追求したパスタソースを展開している。今回リニューアルするのは、イタリア産トリュフを使用した「トリュフクリームソース」と、ポルチーニ茸を用いた「ポルチーニクリームソース