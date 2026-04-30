器と暮らし市プロジェクトは5月30日〜31日、やきものイベント「器と暮らし市 vol.9」を、愛・地球博記念公園(モリコロパーク)にて開催する。器と暮らし市 vol.9同イベントは、東海三県の陶磁器の魅力を発信する企画となっている。9回目となる今回は、約200ブースが出店。窯元やショップが出店する器ゾーンのほか、ワークショップが楽しめる暮らしゾーンを展開する。出店は、SAKUZANやカネコ小兵製陶所、SILVERなど。器ゾーンから暮