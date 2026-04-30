キム・ミンスさんがバイク事故でこの世を去ってから、早くも18年が経過した。音楽ファンたちは今もなお、彼の歌声を記憶し、その早すぎる死を惜しんでいる。【写真】深夜のノーヘルバイク事故で亡くなった芸人キム・ミンスさんは2008年4月29日早朝、ソウル市・冠岳（クァナク）区の新林（シルリム）洞交差点方向へバイクを運転中、街灯に正面衝突した。事故後、直ちに病院へ搬送されたが、死亡が確認された。23歳だった。当時、現