【モデルプレス＝2026/04/30】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫手作りの弁当を公開した。【写真】42歳ママ芸人「色合いが神」初めての夫手作り弁当◆バービー、夫手作りの弁当披露バービーは「勝手にさらす ごめん」と添え、夫が手作りした弁当の写真を投稿。刻んだ青菜を散りばめた白ごはん、卵焼き、ウインナー、ホタルイカ、にんじんの和え物などが丁寧に盛り付けられ