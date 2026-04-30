福岡市と福岡商工会議所の発表によりますと、プレミアム付き電子商品券「福岡ネクスペイ」の一部の取引で、1回の支払いが2回以上、決済処理される事案が発生していました。使われている決済アプリ、リージョンペイの全国的な不具合の影響だということです。4月24日正午から26日午後10時までの間に発生し、28日午後に判明しました。最大466件、324店舗で、過重決済額は最大92万7500円だということです。対象となった可能性の