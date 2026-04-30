【ニューヨーク共同】核拡散防止条約（NPT）再検討会議が開かれている米ニューヨークの国連本部で29日、被爆作家、原民喜の短編作品「心願の国」の新たな英訳出版を記念したトークイベントが開かれた。反核団体のジャクリーン・カバッソ事務局長は、現代は核保有国間の戦争リスクが高まっており、作品は「重要な意味を持つ警告だ」と訴えた。原は広島で被爆した。自らの体験をつづった小説「夏の花」は、最初期に書かれた原爆