東京証券取引所休日明け30日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。中東情勢の先行き不透明感や原油先物価格の上昇が重荷となり、売り注文が優勢となった。終値は休日前の28日と比べ632円54銭安の5万9284円92銭。東証株価指数（TOPIX）は44.98ポイント安の3727.21。出来高は約31億7743万株だった。