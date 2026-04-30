公式記者会見を終え写真撮影に応じる世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（左）と挑戦者の中谷潤人＝30日、東京都文京区ボクシングのダブル世界戦（5月2日・東京ドーム）の公式記者会見が30日、東京都内で行われ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥は「人生を懸けてここまでやってきた。闘う姿を目に焼き付けてほしい」と精悍な表情で話した。挑戦者の中谷潤人は「（自身の）ストーリーを見せつけ、必ず