富山市の住宅街で29日夜、犬の散歩をしていた女性がクマに襲われ大けがをしました。現場付近で、30日、自治体の判断で発砲できる緊急銃猟によりクマ1頭が駆除されました。富山市によりますと、駆除されたクマは体長150センチ、体重は推定110キロのオスの成獣1頭です。駆除された現場に近い富山市森では29日午後7時半すぎ、犬の散歩をしていた45歳の女性がクマに襲われ、顔や頭、首などをひっかかれる大けがをしました。30日午前、