中国国家データ局によると、中国で2025年に人工知能（AI）のトレーニング・推論用データ総量が前年比42．86％増の199．48エクサバイト（EB）に達し、推論用データ量が初めてトレーニング用データ量を超えて101．34EBに達した。試算によると、推論の計算能力需要がトレーニングの計算能力需要に対して3対1の割合になるとみられ、さらに高くなる可能性もある。こうした流れに対応するため、同局は今後、低遅延、高い信頼性、高いセキ