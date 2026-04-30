個人ゲーム開発者の「スタジオかめこもり」は、PCブラウザ向けのインフレクリッカーゲーム「チェックボックスクリッカー」を、4月26日より無料で公開しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■日常の煩わしい「確認画面」を消し飛ばす快感本作は、画面を埋め尽くすチェックボックスをひたすら消してポイントを稼ぐ、シンプルなマウス操作のクリッカーゲームです。「Cookieを許可しますか？」「購入を確