猫「だれ」ニワトリ「だれ」【写真】ニワトリさんの表情がじわじわくるそんな声が聞こえてきそうな、じわじわくる一枚が話題になっています。窓辺で外をのぞいていた元保護猫の「マチュ」ちゃん（生後7カ月・女の子）。その視線の先に現れたのは、名古屋コーチンの「たま子」ちゃん（6歳・女の子）。思わず「？？？」とハテナが浮かびそうな、なんとも言えない“間”が流れています。この投稿には2.3万件超の“いいね”が集まり、