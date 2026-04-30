中国で4月29日に発表された「農村緑書：中国農村経済情勢の分析と予測（2025-2026）」によると、中国の2026年の農産物の輸出入規模は比較的安定した状態が続き、うち大豆の輸入規模は高水準を維持する見込みです。同緑書によると、2026年には、世界の農産物価格は通貨政策や地政学的要因など複数の影響を受けて一定の波動はあるものの、全体としては比較的安定した状況が続く見込みです。同時に、中国の農産物市場も政策調整、需給