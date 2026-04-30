Photo: SUMA-KIYO 2025年5月4日の記事を編集して再掲載しています。 暖かくなって、お出かけする機会も増えれば、車に乗る機会も増えるというもの。今回は1つあるだけで、車をも〜っと快適にするアイテムやガジェットをまとめてご紹介いたします。コスパ神な車載充電器 Photo: SUMA-KIYO ｢UGREEN MagFlow Qi2