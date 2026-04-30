ヴィッセル神戸は４月30日、扇原貴宏の負傷を発表した。クラブによれば、34歳のMFは神戸市内の病院で検査を受け、右膝の関節軟骨損傷と診断された。すでに手術を行ない、無事に成功。ただ、加療期間は公表されていない。神戸のリリース後、扇原は自身のインスタグラムを更新。想いを綴った。「リリースにもあった通り、右膝の軟骨の手術をしました。名古屋戦で痛めて、その後に無理をしなければこうなっていなかったかもしれ