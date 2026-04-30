セルティックの前田大然は、昨夏に望んでいた移籍が破談。今夏の退団が取り沙汰されている。専門サイト『67 HAIL HAIL』は、「（夏の移籍市場で）マエダは退団が予想されるひとりだ。ほかの選手たちと異なり、クラブにとって本意ではない売却だろう」と報じている。同僚のGKヴィルジャミ・シニサロは日本代表アタッカーの残留を望んでいる。地元紙『Daily Record』によると、「絶対だ。ああいう選手は失いたくないものだよ」