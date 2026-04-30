熊本の農産物や生産者について理解を深めてもらおうと、JAグループ熊本が熊本市でお米を配りPRしました。熊本市の上通り入口で配布されたのは、県産米の「くまさんの輝き」300グラムと生産者の声が掲載されたパンフレットです。 JAグループ熊本が県産農産物のすばらしさを伝えようと実施し、JAの職員が道行く人に趣旨を説明しました。■JA熊本中央会 農政広報部渡邊知来さん「消費者なんですけど、生産者の一員