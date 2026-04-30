山都町の国宝、通潤橋で4年前から始めた橋の上からの観覧の人数が10万人に達しました。10万人目は、鹿児島県から家族で訪れた小学4年の牧瀬結愛さんで通潤橋の絵本やパズル、山都町の米などの記念品などが贈られました。 通潤橋は、30日から5月6日までの連休中は午後1時から放水が行われます。また、7日から7月10日までは田植えで水が必要なため放水は休止されます。