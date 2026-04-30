第93回自民党大会で行われた国歌斉唱。陸上自衛隊の女性隊員が務めた＝4月12日、東京都内陸上自衛隊の女性隊員による自民党大会での国歌歌唱に関し、弁護士や市民らが30日、政治的行為を制限する自衛隊法に抵触するとして、隊員らに対する自衛隊法違反容疑の告発状を東京地検に提出した。他に陸上幕僚長と、党大会の実行委員長だった簗和生衆院議員も共犯として告発した。自衛隊法61条は、選挙権の行使を除く隊員の政治的行為