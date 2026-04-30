北海道小樽市のスキー場で昨年12月、5歳の男児がベルトコンベヤー状のエスカレーターに巻き込まれ死亡した事故で、運営会社が設置した第三者委員会は30日、安全装置が無効化されていた可能性があるとする調査報告書を公表した。