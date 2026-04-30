仏俳優ジャン・レノ（77）がフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に出演。変化を感じたことについて語った。番組から「最近激変したと感じることは？」と質問されたジャン・レノ。「正直に言いますね」と前置きして「今は子供たちがだいぶ落ち着いているので静かに過ごしてます」と明かした。「上の息子2人が40代と30代なんですけど、だいぶ彼らが落ち着いてきたので安心してます」と話した。ジャン・レノは3