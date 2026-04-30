4月22日放送のライオンズナイターでは、ベルーナドームで行われた西武―ソフトバンク5回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの岩城颯空投手に辻発彦さんがインタビューした模様を放送した。キャンプで初めて見た時の第一印象のことなど、気になることを辻さんが深堀りした。 ――実はひとつ面白い話があって、初めて今年のキャンプにいったときに、（岩城が）真っすぐのすごくいいピッチャ