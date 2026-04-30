女優の宮内ひとみが３０日までにＳＮＳを更新。モデルショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「最近スニーカーやペタンコの靴を選びがちだったけど、久しぶりにヒールでも履いてお出かけしたいな。」と記した。続けて「ヒール履いてお出かけしたいと書いたけど、家から一歩も出ない生活の方が好きでした！！！」とつづり、横顔ショットや全身のショットを公開した。宮内はデコルテがあらわになった黒のタンクトッ