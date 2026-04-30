【モデルプレス＝2026/04/30】元タレントの木下優樹菜が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女と恋人との3ショットを公開した。【写真】2児の母・芸人の30代元妻「雰囲気良すぎ」長女＆恋人との3ショット◆木下優樹菜、長女＆恋人との3ショット披露木下は「首のしわ伸ばしてるw」とつづり、長女と恋人との写真を投稿。頭と首に手を当て、ウィンクをする木下と、耳にリング状のアクセサリーをつけた長女、恐竜の絵文字