【モデルプレス＝2026/04/30】モデルの森絵梨佳が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りしたイチゴのムースを公開した。【写真】37歳1児のママモデル「濃厚で美味しそう」生クリーム苦手な息子のための手作り苺のムース◆森絵梨佳、手作りの苺のムース披露森は、朝の挨拶とともに「先日息子は誕生日を迎え、9歳へレベルアップ」と報告。「生クリームが苦手な息子には 毎年苺のムースを作ります」と明かし、手作りの