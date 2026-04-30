【モデルプレス＝2026/04/30】俳優の片桐仁が4月29日、自身のInstagramを更新。高校に入学した次男の写真を多数公開し、反響を呼んでいる。【写真】52歳名バイプレーヤー「お父さんのDNAを感じる」顔面強打した高校生次男の怪我ショット◆片桐仁、次男のソロショット披露片桐は「4月の次男春太。高校入学。スケボーで転んで顔面強打」とつづり、次男・春太くんの顔出し写真を多数投稿。ストレートのロングヘアに詰襟の学生服姿で庭