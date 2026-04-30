【モデルプレス＝2026/04/30】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月29日、自身のInstagramを更新。イベントでのミニ丈ドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳乃木坂「スタイル良い」ミニスカ×ニーハイソックスで際立つ美脚◆川崎桜、ミニスカ衣装で美脚披露川崎は「リアルミーグリありがとうございました」とつづり、同日に千葉県の幕張メッセで開催されたイベント「リアルミート＆グリート」での