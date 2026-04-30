瀬戸大橋アンパンマントロッコ2015年撮影 JR西日本は、5月1日に瀬戸大橋線で強風が見込まれるため「瀬戸大橋アンパンマントロッコ」の1～4号を全区間（岡山駅～高松駅・琴平駅間）で運転を取りやめると発表しました。 今後の気象状況などにより、他の路線や列車でも運転を取りやめる可能性があるとしています。