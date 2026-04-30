山添寛、今田耕司、平松里菜さん、指原莉乃、坂東工さん 今田耕司、指原莉乃、山添寛（相席スタート）が30日、都内で行われた『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 配信直前スペシャルトークイベントに登壇。４代目バチェロレッテの平松里菜さんや番組卒業発表後、初の公の場となる坂東工さんも出席し、番組の見どころを語った。今田は平松さんの美しさに「こちらを見ないで下さい！恥ずかしい！」と本気で照れて