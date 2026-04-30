ドル円の上昇もあり、対円でしっかり＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルでは落ち着いた動き。昨日海外市場で有事のドル買いから0.7167ドルから0.7100ドル近くまで売られた後、少し戻したところでもみ合いとなり、朝からのレンジは0.7111－0.7131ドルとなった。 対円ではドル円が160.67円まで上昇した流れを受けてしっかりとなり、朝の114.04円から昼過ぎに一時114.35円を付けた。対ドルで少し下げた分、午後は高値