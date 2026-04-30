【ユーロ圏】 フランス消費者物価指数（速報）（4月）15:45 予想1.1%前回1.0%（前月比) 予想2.1%前回1.7%（前年比) フランス生産者物価指数（3月）15:45 予想N/A前回-0.2%（前月比) 予想N/A前回-2.4%（前年比) ドイツ雇用統計（4月）16:55 予想6.3%前回6.3%（失業率) 予想0.28万人前回0.0万人（失業者数) ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）17:00 予想