【これからの見通し】英欧中銀の金融政策発表、多くの経済統計発表が控えるドル高定着するか見極めに 昨日の海外市場ではドル円が160円台に乗せた。中東情勢の不透明感が長期化するとの警戒感から原油相場が高騰したことが有事のドル買いや、日本の交易条件悪化観測による円売りを誘った。また、注目の米FOMCでは予想通り金利据え置きも、票割れでは12名中3名が緩和スタンスに反対（＝タカ派寄り）した。また、パウエル議長